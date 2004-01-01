Сокращение добычи нефти не должно сильно повлиять на программы компаний

Сокращение объемом добычи нефти в России на 300 тыс. баррелей в сутки по соглашению с ОПЕК, не должно сильно повлиять на производственную программу компаний, считает министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС со ссылкой на печатные издания.

Сокращение объемом добычи нефти в России на 300 тыс. баррелей в сутки по соглашению с ОПЕК, не должно сильно повлиять на производственную программу компаний, считает министр энергетики России Александр Новак, сообщает ТАСС со ссылкой на печатные издания.

По словам министра, сокращение добычи ожидается на уровне 2,5-2,7% от текущего уровня. «Наши компании посчитали, что для них лучше: добывать на 2,5% больше при цене в 30-40 долларов или добывать на 2,5% меньше при цене в 50-55 долларов. Очевидно, что второй вариант более выгодный», - сказал Новак, отметив, что при более высоких ценах добыча в 2018-2019 годах, вероятно, может быть больше планируемой.

Министр также добавил, что нефтяные компании могут компенсировать потери бюджета от перехода на налог на добавленный доход (НДД) путем увеличения добычи на некоторых месторождениях.

РИА Новости при этом отмечает, что Минэнерго РФ ожидает частичного восстановления добычи сланцевой нефти в США. Но, как считает глава Минэнерго России, такого перепроизводства, как в 2014-2015 годах, уже не будет. «Но не забывайте, что потребление будет прирастать примерно на 1,1–1,2 миллионов баррелей в сутки ежегодно. Частично его будет покрывать сланцевая нефть», - добавил глава ведомства

Центр энергетической экспертизы напоминает, что страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Россия, в частности, снизит добычу на 300 тыс. баррелей.

Источник: Центр энергетической экспертизы