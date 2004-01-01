Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ и ждет полной оплаты долга. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

Россия вернула Белоруссии авансовый платеж за газ и ждет полной оплаты долга. Об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщает ТАСС.

«Сложные переговоры. Мы не авансовый платеж ждем, нам не нужен был авансовый платеж. Он вернулся обратно им, давно уже», - пояснил он.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, Белоруссия 8 декабря осуществила авансовый платеж за газ, надеясь, что «российские партнеры начнут практическую реализацию принципиальных октябрьских договоренностей, включая вопросы условий поставки в Республику Беларусь природного газа». То есть возобновления поставок нефти в республику в соответствии с межправсоглашением.

Российско-белорусский газовый конфликт разворачивается с начала 2016 года, когда Минск начал оплачивать поставляемый из России газ по цене существенно меньшей, чем обозначено в действующем контракте. Белоруссия, таким образом, накопила долг в размере около $ 300 млн, а Россия в ответ снизила объемы транспортируемой в Белоруссию российской нефти. Минск в результате переговоров все-таки обязался выплатить долг, а Москва — возобновить поставки.

Источник: Центр энергетической экспертизы