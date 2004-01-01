Китайская нефтяная компания проведет разведку в Кыргызстане

Китайская "Лэнд Оушен" попытается найти нефть на территории республики.

Китайская нефтяная компания "Лэнд Оушен" разработает нефти в Кыргызстане, сообщает Министерство экономики Кыргызстана.

Двусторонний меморандум на этот счет подписан в Бишкеке между государственным агентством по привлечению инвестиций и администрацией китайского города Паньцзинь.

Документ "О намерениях развития сотрудничества в сфере реализации инвестиционных проектов" допускает участие "Лэнд Оушен Энерджи Сервис Ко ЛТД" и ЗАО "КНГ Гидрокарбонс" в разработке месторождений и перекачке нефти.

Отметим, что ранее китайская компания "КНГ Гидрокарбонс" уже получала лицензию и в данный момент может разрабатывать месторождения Жалал-Абадской области.

Источник: http://www.eastrussia.ru