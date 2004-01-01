Китайская нефтяная компания проведет разведку в Кыргызстане

Китайская "Лэнд Оушен" попытается найти нефть на территории республики.
Китайская нефтяная компания "Лэнд Оушен" разработает нефти в Кыргызстане, сообщает Министерство экономики Кыргызстана.
Двусторонний меморандум на этот счет подписан в Бишкеке между государственным агентством по привлечению инвестиций и администрацией китайского города Паньцзинь.
Документ "О намерениях развития сотрудничества в сфере реализации инвестиционных проектов" допускает участие "Лэнд Оушен Энерджи Сервис Ко ЛТД" и ЗАО "КНГ Гидрокарбонс" в разработке месторождений и перекачке нефти.
Отметим, что ранее китайская компания "КНГ Гидрокарбонс" уже получала лицензию и в данный момент может разрабатывать месторождения Жалал-Абадской области.
Источник: http://www.eastrussia.ru
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