План по сокращению парниковых газов принят в Южной Корее

К 2030 году РК планирует сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 219 млн тонн в восьми отраслях.
К 2030 году Южная Корея планирует сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 219 млн тонн в 8 промышленных отраслях, сообщается в плане правительства республики.
За счет регенерации энергии, как отмечается в проекте, планируется достичь максимального сокращения выбросов парниковых газов.
В промышленной отрасли поставлена цель по достижению показателя в 56,4 млн тонн.
Проект был утвержден на заседании министров.
Источник: http://www.eastrussia.ru
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