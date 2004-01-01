План по сокращению парниковых газов принят в Южной Корее

К 2030 году РК планирует сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 219 млн тонн в восьми отраслях.

К 2030 году РК планирует сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 219 млн тонн в восьми отраслях.

К 2030 году Южная Корея планирует сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на 219 млн тонн в 8 промышленных отраслях, сообщается в плане правительства республики.

За счет регенерации энергии, как отмечается в проекте, планируется достичь максимального сокращения выбросов парниковых газов.

В промышленной отрасли поставлена цель по достижению показателя в 56,4 млн тонн.

Проект был утвержден на заседании министров.

Источник: http://www.eastrussia.ru