Работу над новой моделью энергорынка в России могут завершить до конца года: Минэнерго

Минэнерго России планирует завершить работу над новой моделью энергорынка к 2018 году. В частности, как сообщил замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, обсуждается вариант продления действия механизма договоров о предоставлении мощности (ДПМ) для нового строительства, сообщает ПРАЙМ.

ДПМ – своего рода специальные инвестиционные контракты в электроэнергетике, в рамках которых энергокомпании обязались вводить новые мощности в обмен на гарантированную окупаемость инвестиций в течение 10 лет. За просрочки по вводам компании платят штрафы. Минэнерго РФ активно разрабатывает новую модель энергетического рынка, предусматривающую так называемый механизм ДПМ-штрих, который должен прийти на смену действующему сейчас механизму ДПМ.

«Мы обсуждаем уже достаточно активно это и с производителями, и с потребителями. Мы планируем все вопросы рассмотреть и поставить точку в этом механизме в конце этого года. К концу года, я думаю, мы сумеем договориться и предложить свое видение, как дальше будет работать механизм», – сказал Кравченко, отметив, что есть несколько позиций видения механизма – и Минэнерго РФ, и генераторов, и потребителей. Механизм ДПМ, по мнению Кравченко, также может быть распространен на модернизацию существующих объектов, в частности ТЭЦ. Необходимо при определении стоимости модернизации объектов тепловой генерации учитывать объем выручки от реализации тепловой энергии.

«Все понимают, что рано или поздно необходимо будет строить новую генерацию. Спорный момент, безусловно, связан с определением цены генерации – это первое, самое основное ...», – добавил замминистра.

Источник: Центр энергетической экспертизы