В Крыму могут построить еще одну электростанцию

Минэнерго России объявит конкурс на строительство еще одной электростанции в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Вячеслава Кравченко.

По его словам, новый энергообъект мощностью 100–120 МВт планируется построить на западе Крыма.

«Сейчас планируем, и я думаю, что со дня на день будет объявлен конкурс на строительство электростанции в Крыму на 100–120 МВт. Ориентировочно предполагаем, что это (строительство) возможно будет в районе Саки, на западе Крыма», – сказал замминистра.

В настоящее время в Крыму строятся две ТЭС по 470 МВт – в Симферополе и Севастополе, сооружение осуществляет входящее в «Ростех» ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ТПЭ).

Источник: www.energy-experts.ru