Минэнерго ожидает роста производства электроэнергии в России на 30% в течение 20 лет

Минэнерго РФ ожидает роста производства электроэнергии в России более чем на 30% в течение 20 лет, сообщает министерство со ссылкой на первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера.

«В следующие 20 лет мы ожидаем роста производства электроэнергии в стране свыше 30%, что обусловлено как ростом внутреннего потребления, так и наращиванием экспорта электроэнергии», — заявил Текслер.

Он подчеркнул, что российская электро- и теплоэнергетика предоставляют возможности для инвестирования в рынок с хорошим потенциалом роста. Для повышения инвестиционной привлекательности отрасли теплоэнергетики Минэнерго России ведется работа по совершенствованию рынка теплоснабжения с использованием механизма ценообразования методом «альтернативной котельной», добавил Текслер.

По его словам, несмотря на обеспеченность углеводородным сырьем, в России проводится планомерная политика по развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Текслер особо подчеркнул, что создание собственной отрасли возобновляемой энергетики важно как для энергоснабжения изолированных и удаленных районов, где это уже сейчас экономически оправданно, так и для формирования компетенций под построение «энергетики будущего».

Источник: Агентство «RNS»