Электричество для бизнеса Камчатки подешевело на 40%, тепло для населения – до 6,4%

Благодаря запущенному с 1 июля механизму выравнивания тарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня, снизился тариф на электроэнергию для промпредприятий на Камчатке, сообщила пресс-служба правительства региона. Также снижены тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение для населения.

«Новый механизм позволил снизить энерготарифы для всех промышленных предприятий и коммерческих потребителей Камчатки на 40%. Безусловно, это отразится в целом на экономике края и создаст новые возможности для развития», – приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Илюхина. Для всех юрлиц Камчатского края величина тарифа на электроэнергию будет снижена с недавних 7,38 руб. за 1 кВт*ч до среднероссийского уровня - 4,38 руб. за 1 кВт*ч (с НДС). При этом, законом предусмотрено проведение перерасчета для предприятий за первое полугодие, исходя из среднероссийского тарифа. «Переплата, возникшая у компаний по первому полугодию, должна быть квалифицирована ресурсоснабжающими организациями, как аванс», – приводит пресс-служба уточнение замруководителя региональной службы по тарифам и ценам (РСТЦ) Камчатского края Александра Питиримова.

Также сообщается, что в регионе снижены тарифы на отопление и горячее водоснабжение. Льготные тарифы на отопление для населения варьируются от 4570 руб./Гкал в Петропавловске-Камчатском до 4810 руб./Гкал в Елизово. В остальных муниципальных образованиях уровень льготных тарифов на отопление ниже 4500 руб./Гкал. «Пересмотр тарифов позволит выровнять условия оплаты коммунальных ресурсов для населения, ограничив их величиной не более 4500 руб./Гкал. Таким образом, снижение льготных тарифов составит от 1,5% в Петропавловске-Камчатском до 6,4% в Елизово. Снижение тарифов на горячую воду составит соответственно от 1,8% до 6,3%», – цитирует пресс-служба главу РСТЦ Олега Кукиля. С его слов, по поручению губернатора служба также проработала «заморозку» тарифов на холодное водоснабжение в регионе, – ожидаемого увеличения с 1 июля не произошло.

Камчатский край вошел в число пяти регионов, с которых начнется снижение энерготарифов на Дальнем Востоке. Соответствующий закон вступил в силу с 1 июля.

Источник: https://www.eastrussia.ru