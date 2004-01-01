В Китае растут энергопотери при выработке электричества из ВИЭ

В 2016 году Китай продолжил увеличивать мощности по выработке ветровой и солнечной энергии, но при этом увеличились и потери при производстве электричества из этих чистых источников, что негативно сказывается на устойчивом развитии новых источников энергии в стране. Об этом говорится в докладе о развитии энергетики в Китае, обнародованном в четверг китайским Институтом планирования и проектирования электроэнергетики.

В последние годы Китай прикладывает усилия по развитию чистых источников энергии, чтобы снизить свою сильную зависимость от угля, на который приходится 72 процента от общего объема энергопотребления в стране.

Но начавшееся ажиотажное строительство ветроэлектростанций в богатых ветровыми ресурсами северных регионах Китая привело к серьезной проблеме чрезмерного развития. Выработка ветровой энергии здесь уже превзошла местный спрос, а для передачи этой электроэнергии в другие регионы либо нет подходящей инфраструктуры, либо ее трансмиссия экономически невыгодна.

В прошлом году около 50 млрд кВт-ч ветровой энергии осталось неиспользованной, что составило 17 процентов всей выработанной ветровой энергии при росте на 2 процентных пункта против предыдущего года. Что касается солнечной энергии, то ее потери на северо-западе Китая составили около 20 процентов.

По словам академика Инженерной академии Китая Лю Цзичжэня, проблема энергопотерь при использовании новых источников энергии в Китае связана с неравномерным распределением источников ветровой энергии и несовершенством энергосистемы. Он считает, что для более эффективного использования выработанной энергии необходимо построить больше линий электропередачи.

Китай лидирует в мире по установленным мощностями ветровой и солнечной энергетики, однако пока на эти источники энергии приходится лишь 4,9 процента всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В докладе прогнозируется дальнейший быстрый рост мощностей ветровой и солнечной энергетики в 2017 году, но большая часть этих мощностей расположится в восточных и центральных районах Китая, где наблюдается высокий спрос.

Авторы доклада полагают, что в тех регионах, где в предыдущем году было потеряно больше 10 процентов ветровой или 5 процентов солнечной энергии, новые энергопроекты утверждать не стоит.

Источник: Агентство Синьхуа